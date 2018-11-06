МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей укороченной рабочей неделе снижения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС подешевеют на 0,4% и на 0,3% соответственно, цена на нефть марки Brent подрастет более чем на 1 доллар за баррель, до 73,8 доллара, а курс евро к доллару останется выше 1,14. Рубль снизится относительно доллара на 60 копеек, до 66,2 рубля и на 70 копеек к евро — в район 75,7 рубля (относительно сегодняшних официальных курсов ЦБ), также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

Сегодня проходят выборы в конгресс США, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный". На фоне этого события президент США будет продолжать выдвигать инициативы, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях с Китаем, ожидает он.

Кроме того, очередное заседание ФРС состоится в четверг, и большой интерес представляет заявление комитета по открытым рынкам Федрезерва впоследствии, указывает аналитик.

"Текущая неделя наполнена событиями, способными серьезно повлиять на риск-аппетит: промежуточные выборы в конгресс США и, возможный доклад госдепартамента США к конгрессу о том, изменились ли действия РФ в сфере химоружия за последние три месяца", — говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Кроме того, в четверг выйдут данные о торговом балансе Китая, которые позволят инвесторам оценить экономические последствия торговой войны со Штатами, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. А вот в конце недели волатильность на рынке акций снизится, так как в США начнутся длительные выходные, добавляет он.

Что касается цен на нефть, то, по оценкам аналитика, после введения санкций против иранских нефтегазовых компаний 5 ноября они могут начать постепенно восстанавливаться.

"Нефть марки Brent не исчерпала потенциал падения, вплоть до выходных котировки могут снижаться, и только перед самой встречей комитета (ОПЕК+ — ред.) рынок замрет в ожидании. Сроки сделки ОПЕК+ подходят к концу, и любые заявления в отношении ее перспектив повлияют на динамику рынка", — считает Анна Кокорева из "Альпари".

"Цены на нефть упали ниже 200-дневной средней, ознаменовав окончание трехмесячного растущего тренда. Дальнейшая динамика зависит от того, устоит ли уровень поддержки, расположенный в районе 71,8 доллара за баррель. Его пробитие открывает путь к отметке 62,6 доллара за баррель. В условиях, когда США временно облегчают санкционное давление на Иран, в фокусе внимания вновь оказывают ОПЕК и Россия: правильная риторика может остановить падение рынка", — комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Среднесрочно, на взгляд Поддубского, текущие уровни по большинству российских акций сохраняют привлекательность.

Кокорева предполагает, что волатильность на финансовых рынках возрастет. "Российские фондовые индексы сохраняют потенциал роста, но ситуация может изменится, если американские фондовые рынки возобновят коррекцию. На текущей неделе российские компании продолжат публиковать финансовую отчетность, позитивные результаты поддержат индексы", — добавляет она.

РУБЛЬ СНИЗИТСЯ

Рубль на неделе может выйти из зоны комфорта после выборов в США, так как конгресс вернется к вопросу рассмотрения новых антироссийских санкций, считает Кокорева.

Ухудшение конъюнктуры на рынке нефти продолжит оказывать давление на рубль, считает Вайсберг.

"Однако ближе к концу недели могут возобладать позитивные ожидания от приближающейся встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Впрочем, контекст встречи, в любом случае, будет зависеть от исхода выборов в американский конгресс", — добавил он.

Рубль может вернуться на тренд ослабления — помимо нефти, драйвером могут стать новости о санкциях, которые могут появиться в ближайшее время, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс". Горизонтом роста для пары USD/RUB является диапазон 68–69, оценил он.

В конце недели волатильность на рынках акций снизится, так как в США начнутся длинные выходные (День ветеранов), добавил Егоров.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Кочергина, нефтегазовая и золотодобыча будут наиболее привлекательными, а транспортная отрасль и ритейл — наименее привлекательными сферами фондовых вложений. В числе лидеров будут акции "Роснефти", "Лукойла", "Полюса", а в числе аутсайдеров – X5, "Магнита", "Аэрофлота", полагает аналитик.

Российский рынок продолжит двигаться в фарватере американского, однако в отдельных бумагах ("Московская биржа", "Полюс", "Северсталь" и "Алроса") возможно активное движение в связи с публикацией отчетности и стратегических планов, считает Вайсберг.

Ващенко также отмечает, что главными событиями на локальном рынке станет отчетность "Полюса", "Московской биржи", "Алросы".

"Аутсайдерами, на мой взгляд, станут бумаги сырьевого сектора. Нефтяным компаниям пришлось отказаться от курса на повышение доходов на внутреннем рынке из-за заморозки цен на бензин, а снижение нефтяных котировок приведет к коррекции их акций. Лучше рынка, по моему мнению, будут бумаги энергетики и ритейла", — заключает он.