МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги вторника в минусе, при этом британский индекс FTSE 100 стал лидером снижения из-за укрепления курса фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов.

Британский FTSE 100 по итогам торгов опустился на 0,89%, до 7040,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5075,19 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 11484,34 пункта.

Ранее в ходе торгов курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3097 доллара за фунт, что было вызвано оптимизмом рынков относительно сделки по выходу Британии из Евросоюза (ЕС) (Brexit). Во вторник в Лондоне состоялось заседание кабинета министров, где должен был обсуждаться вопрос Brexit. Как сообщила канцелярия главы британского правительства Терезы Мэй, итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода Британии из ЕС готово на 95%.

Укрепление фунта негативно сказывается на стоимости акций экспортоориентированных британских компаний, так как это уменьшает их прибыль в национальной валюте.

Помимо этого, инвесторы ожидают итогов выборов в американский Конгресс, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

Аналитик ActivTrades Пьер Вейрет (Pierre Veyret), чьи слова приводит агентство MarketWatch, считает, что низкая активность на европейских фондовых рынках во вторник была связана с осторожностью инвесторов из-за выборов в США.