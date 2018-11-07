АЛМА-АТА, 7 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил новый выпуск облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) общим объемом 20 миллиардов тенге (54 миллиона долларов), сообщила пресс-служба банка.

В распространенном в среду пресс-релизе сообщается, что в октябре банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить третье в этом году размещение своих облигаций.

"Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 4 года составил 20 миллиардов тенге, ставка купона, по которой исполнены заявки покупателей, составила 9,7% годовых", — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям ЕАБР международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга —Baa1. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим банк в процессе листинга и размещения облигаций, выступила "Казкоммерц Секьюритиз".

В пресс-релизе подчеркивается, что это размещение продемонстрировало не только наличие устойчивого интереса к облигациям со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций банка, несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке. "При этом размещение проведено с минимальным спредом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает возникшую положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами", — говорится в сообщении.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов США. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.