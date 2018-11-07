МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует провести с 12 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, встречи пройдут в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Компания планирует предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублевые евробонды сроком обращения 3-5 лет, дополнительно эмитент рассматривает возможность размещения трехлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.