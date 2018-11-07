МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,700 млн
|7,830 млн (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Речь члена правления Банка Японии Фуно
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|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (сент)
|-0,30%
|0,10%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (окт)
|2,50%
|1,20%
|11:30
|GBP
|Великобритания —Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (окт)
|-1,40%
|0,30%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (сент)
|-0,20%
|0,10%
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,55%
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|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт)
|50,4
|50,9
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,217 млн
|2,433 млн
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,878 млн
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|ТГК-1 — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 9м2018
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|12:00 мск (10:00 лнд)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|Северсталь — День инвестора и аналитика /Лондон/
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