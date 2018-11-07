МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,700 млн 7,830 млн (факт)
4:30 JPY Япония — Речь члена правления Банка Японии Фуно

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (сент) -0,30% 0,10%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (окт) 2,50% 1,20%
11:30 GBP Великобритания —Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (окт) -1,40% 0,30%
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (сент) -0,20% 0,10%
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,55%

 

 
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт) 50,4 50,9
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,217 млн 2,433 млн
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,878 млн

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 9м2018

 

 

 

 
12:00 мск (10:00 лнд) RUB Полюс — телеконференция менеджмента по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — День инвестора и аналитика /Лондон/

 

 

 

 