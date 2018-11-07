МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций после отрицательного открытия днем развернулся вверх и уверенно растет, достигая 1% по индексу РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Позитив на рынок акций РФ днем пришел вместе с нефтью, дополнительную поддержку отечественным индексам оказывают зарубежные площадки, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

Индекс Мосбиржи к 14.13 мск рос на 0,82%, до 2432,14 пункта, индекс РТС — на 1,01%, до 1162,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 24 копейки, до 65,87 рубля, а курс евро рос на 20 копеек, до 75,70 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent к тому моменту рос на 1,5% — до 73,2 доллара за баррель.

Важнейшие европейские индексы поднимаются на 0,67-1,4%, фьючерсы на основные американские индексы – на 0,72-1,22%.

РЫНОК НАШЕЛ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

В начале сегодняшних торгов рынок акций РФ умеренно снижался по большинству спектра, что было обусловлено несколькими факторами.

Так, среди акций нефтегазового сектора наблюдалась краткосрочная коррекция — отраслевой индекс нефти и газа MICEXO&G снижался на 0,1% по отношению к закрытию вчерашнего дня, указывает Иван Нечаев из АО "НПФ Согласие".

Российский финансовый сектор с утра вновь почувствовал нарастание политических рисков, замечает, в свою очередь, Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер": "Не успели ещё подсчитать результаты выборов в американский конгресс, а руководитель пресс-службы Белого дома уже заявила о том, что США намерены действовать в рамках закона по химическому и биологическому оружию, который требует принятия второго пакета ограничений для РФ. Естественно, что говорится о невыполнении Москвой американских условий".

"Как известно, второй пакет включал такие меры, как ограничение на владение российскими долговыми обязательствами, а также определённые шаги по снижению возможностей государственных банков РФ. В частности, также предлагалось ограничить долларовые операции российских финансовых организаций", — комментирует аналитик.

Впрочем, днем российский рынок акций смог не только выйти в плюс, но и начать уверенно расти на фоне развернувшихся вверх цен на нефть и позитива на европейских площадках и на торгах фьючерсами на основные американские индексы, отмечают эксперты.

"Оптимизм на мировых площадках обусловлен появившейся информацией о близости момента достижения соглашения по Brexit, а также итогами промежуточных выборов в конгресс США. В частности, британский министр по Brexit Доминик Рааб заявил о том, что сделка может быть заключена уже до 19 ноября ", — поясняет Артем Деев из Amarkets.

"Что касается американских выборов в конгресс, то их вполне можно считать успешными для действующего президента США Дональда Трампа. Ожидается, что сохранения контроля над сенатом должно помочь Трампу продолжить реализацию его законодательных инициатив", — добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции самой Московской биржи снижались на утренних торгах примерно на 2% после публикации данных по МСФО за третий квартал.

"Комиссионные доходы остались на уровне второго квартала, а финансовые доходы сократились более чем на 5%. При этом часть расходов увеличивалась быстрее выручки, из-за этого динамика показателя EBITDA осталась нейтральной. Бумаги Московской биржи, тем не менее, продолжают оставаться недооцененными", — прокомментировал Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Консенсусный прогноз по бумагам Мосбиржи сейчас 126 рублей, отмечает аналитик. К текущему моменту акции Московской биржи подхватили волну оптимизма на рынке и растут на порядка 0,94% — до 92 рублей.

Уверенно растут и акции "Башнефти" (префы поднимаются на 1,72%, обыкновенные акции – на 1,37%). "Явным позитивом для них остается недавняя публикация позитивной отчетности за девять месяцев 2018 года", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

"Однако значение это фактора не стоит переоценивать. Хорошие квартальные финансовые результаты уже в значительной степени заложены в текущую стоимость акций большинства нефтяных компаний. Их улучшение было вполне очевидным на фоне недавнего обновления фьючерсами на нефть долгосрочных максимумов. Например, акциям "Роснефти" хватило всего одного дня для того, чтобы отыграть бурным ростом увеличение чистой прибыли по МСФО в 3,4 раза за девять месяцев", — добавляет он.

"Полностью выкупить утреннюю просадку и вернуться к уровням закрытия торгов во вторник смогли отраслевые индексы финансового и потребительского секторов. Покупатели вернулись в акции Сбербанка", — указывает Анастасия Попова из компании "БКС брокер". Так, привилегированные акции Сбербанка растут на 1,81%, его обыкновенные акции – на 2,34%, депозитарные расписки "Ленты" поднимаются на 0,9%, X5 – на 1,17%.

В лидерах же роста акции НМТП (поднимаются на 4,12%). Акции компании растут на сообщениях о том, что компания может выплатить дивиденды за первые три квартала 2018 года в размере 5,1 миллиарда рублей, отмечает Иван Марчена из Forex Club. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 4%, подсчитала Попова.

"Защитные бумаги "Сургутнефтегаз" (префы снижаются на 1,27%), как это нередко случается, движутся "не в ногу" с рынком. Это вполне характерно для указанных дивидендных акций", — замечает Манжос.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает, что индекс Мосбиржи до конца дня продолжит торговаться у отметки 2420 пунктов, а его дальнейшая динамика будет во многом зависеть от движения цен на нефтяном рынке.

"Сегодня участники сырьевых торгов ожидают вечерней публикации официальной еженедельной статистики по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов от минэнерго США (18.30 мск.). Она способна придать нефтяным фьючерсам краткосрочный стимул для направленного движения до конца текущей недели. Ну, а при оценке среднесрочных перспектив отечественных нефтяных компаний и их акций стоит учитывать очень интересную и неоднозначную фундаментальную ситуацию, которая сложилась в отрасли", — отмечает Манжос.