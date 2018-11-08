МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,61% — до 2657,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1348,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,91%, до 26380,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,46%, до 2109,44 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 5922,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2%, до 22520,57 пункта.

Основным фактором для оптимизма азиатских инвесторов стал резкий рост американских фондовых индексов в среду на фоне промежуточных выборов в США. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам выборов демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.

"Ралли на японском рынке отмечается после роста на биржах США", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Rakuten Securities Масаюки Кубота (Masayuki Kubota).

Кроме того, инвесторы отыгрывают статистику из Китая, согласно которой профицит торгового баланса страны в октябре вырос до 34,01 миллиарда долларов с 31,7 миллиарда долларов, экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт — на 21,4%, что превысило ожидания аналитиков.