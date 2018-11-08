МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,62% — до 7,28 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,62%, до 176,1 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,05%, до 78,14 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,1% — до 4,79 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,55 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,88% — до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,78%, до 12,55 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,48%, до 16,44 доллара.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,47% — до 17,77 доллара, "Северстали" — росла на 0,26%, до 15,64 доллара, НЛМК — на 0,66%, до 23,8 доллара.

Бумаги "Магнита" дешевели на 0,02% — до 14,18 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,27%, до 3,69 доллара. Расписки АФК "Система" теряли 0,72% стоимости, достигая 2,5 доллара.