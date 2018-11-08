МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг демонстрирует положительную динамику по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск курс евро к доллару опускался до 1,1425 доллара с 1,1427 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 113,72 иены за доллар со 113,52 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 96,24 пункта.

Инвесторы в четверг ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора относительно дальнейшей монетарной политики. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. При этом в следующем году рынки ждут трех повышений ставки ФРС, что является положительным фактором для курса американской валюты.

"Поскольку это одна из тех промежуточных встреч регулятора, на которой не публикуется обновленных прогнозов и по итогам которой нет пресс-конференции, мы не ожидаем, что ФРС внесет какие-либо существенные изменения в сигналы относительно дальнейшей политики в своем заявлении", — отметили аналитики Danske Bank в обзоре, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на то, что результаты промежуточных выборов в конгресс США совпали с прогнозами. По их итогам демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. "Результаты выборов оправдали ожидания, и это означает, что ФРС может продолжать свою политику", — приводит агентство Рейтер слова валютного аналитика Societe Generale Элвина Тэна (Alvin Tan).