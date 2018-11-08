МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в минусе на волне коррекции и фиксации прибыли игроками, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,27% — до 2438,62 пункта, индекс РТС — на 0,77%, до 1155,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.40 мск рос на 23 копейки — до 66,55 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 76 рублей.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,11% — до 71,27 доллара за баррель.

КОРРЕКЦИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ

Индекс Мосбиржи скорректировался после пяти сессий роста, указывает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом в начале дня, на фоне хороших отчетов компаний, он попытался преодолеть отметку 2450 пунктов, однако внешний фон не позволил закрепиться выше этого уровня, напоминает аналитик. Также повлиять на динамику рынка могла фиксация частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям, отмечает он.

"В четверг индекс Мосбиржи показывал достаточно высокую волатильность: размах дневных колебании? превышал 1,1%. К середине дня индекс пытался тестировать отметку 2455 пунктов, но пробить ее не смог и ушел в отрицательную зону. Поводов для оптимизма сегодня было немного: так, фьючерс Brent от дневных максимумов потерял 1,8%, европейские индексы торговались разнонаправленно, а американские начали торговыи? день в отрицательнои? зоне после убедительного роста накануне. В целом инвесторы россии?ского рынка проявляли осторожность, оценивая результаты выборов США, а также фиксируя часть позиции? в преддверии новых санкции? с стороны США", — комментируют аналитики "Велес Капитала".

"На российском фондовом рынке снова не хватает определенности и структурированности. Как только из поля зрения инвесторов "выпадают" корпоративные новости, внешняя конъюнктура тут же напоминает о себе и давит на котировки и индексы", — комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — префы "Татнефти" (2,39%), префы банка "Возрождение" (2,08%), акции НМТП (1,69%), "Русснефти" (1,14%), МТС (0,98%), а также акции "Газпром нефти" (0,91%), Polymetal (0,88%) и акции "Русгидро" (0,77%).

Среди лидеров снижения – акции "Аэрофлота" (-2,09%), "Мегафона" (-1,93%), "М.Видео" (-1,92%), "Роснефти" (-1,83%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,74%), а также акции ФСК "ЕЭС" (-1,65%) и акции "Северстали" (1,63%).

Техническая картина по акциям "М.Видео" пока сохраняется в виде краткосрочного "боковика" в пределах 395-409 рублей, вряд ли спад будет продолжительным, полагает Бодрова из "Альпари". Если рынок в пятницу вернется в плюс, бумаги "М.Видео" потянутся следом за ним, явного негатива в акциях не заметно, считает аналитик.

"ВТБ (-0,42%) опубликовал сильную квартальную отчётность. Однако на конференц-колле менеджмент сообщил, что дивиденды по итогам года могут быть ниже 50% от прибыли в связи с требованиями Базеля III по капиталу банков. Мы считаем, что для российских госкомпаний стабильная дивидендная доходность является ключевой метрикой инвестпривлекательности", — комментирует Тимур Ниматуллин из "Открытие брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс РТС продолжает консолидацию в диапазоне 1145-1160 пунктов, считает Бодрова из "Альпари".

Зварич из Промсвязьбанка замечает, несмотря на снижение индекса Мосбиржи в четверг, фактически же можно говорить о том, что техническая картина на графике индекса не изменилась. "Волна восстановления, начавшаяся в конце октября после тестирования среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2017 года, имеет все шансы на продолжение. Не исключаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие сессии попытается возобновить рост и сделать еще один шаг к максимумам года", — полагает он.