МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением индексов после того, как результаты ноябрьского заседания ФРС США укрепили инвесторов во мнении, что в декабре регулятор повысит ставку, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,39%, до 2598,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1328,19 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,39%, до 25601,92 пункта, корейский KOSPI — на 0,31%, до 2086,09 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,05%, до 22250,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 5921,8 пункта.

Инвесторы в пятницу отыгрывали заявление ФРС США по тогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, отметив при этом продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Данное заявление регулятора было воспринято рынками как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году.

"Создается такое ощущение, что сохраняющийся курс ФРС на ужесточение денежной политики свел на нет рост на рынках после промежуточных выборов в США", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс ситуацию на биржах старший стратег Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан (Vishnu Varathan).

Определенное влияние на рынки оказала новая статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков.