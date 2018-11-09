МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику на торгах в пятницу, инвесторы отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.32 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,6%, до 26034,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 7425,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 2783,72 пункта.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

По мнению стратега UBS Лефтериса Фармакиса (Lefteris Farmakis), чьи слова приводит агентство Рейтер, оптимизм ФРС относительно состояния экономики страны, на который не повлияла высокая волатильность фондовых рынков в октябре, сигнализирует о дальнейшем повышении ставки, что негативно сказывается на таких рисковых активах, как акции.

Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.