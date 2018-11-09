Курс рубля против доллара и евро в течение завершающейся укороченной рабочей недели попал под давление и ушел на минимальные примерно за месяц уровни – выше 67,5 и 76,5 рубля. Таким образом, доллар вышел из стабилизационного коридора 65-67 рублей, державшегося с конца сентября.

Рынок нефти на неделе продолжил корректироваться вниз от уровня около 73 долларов за баррель сорта Brent — уже ниже психологически значимой отметки 70 долларов, обновив минимум с апреля. При этом рубль усилил прямую связь со слабеющей нефтью, но остался более устойчив против доллара. В итоге рублевая цена нефти марки Brent опустилась уже ниже уровня 4,7 тысячи за баррель.

В итоге, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу повышался на 1,3 рубля до 67,55 рубля, а евро — на 1,2 рубля до 76,7 рубля.

РУБЛЬ — ВНИЗ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Начало недели российская валюта провела в попытках роста против основных резервных валют. Инвесторы отыгрывали позитивные ожидания от предстоящих в ноябре встреч президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этом смысле геополитический фактор играл на стороне рубля.

Между тем, факторы давления накапливались, создавая негативный фон для последующей динамики рубля на неделе. Так, "черное золото" снижалось в цене из-за нюансов санкций США против Ирана. В частности, Штаты сделали из введенных ограничений исключение на 180 дней для стран, доля иранской нефти в экспорте которых достаточно велика. "Повезло" Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Кроме того, минфин РФ объявил о рекордном объеме средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря – на уровне 525,8 миллиарда рублей. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиардов рублей.

Определенную отсрочку снижению курса рубля дали итоги промежуточных выборов в конгресс США. Демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody's, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США. Это поддержало спрос на риск на глобальных рынках, в том числе и на рублевые активы.

Однако затем на первый план стала выходить санкционная тематика. Так, представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что госдеп намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку РФ не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".

США ранее заявляли, что в случае невыполнения ряда условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США. А председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявлял, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия.

Теперь президент США Дональд Трамп должен применить как минимум три пункта из шести вариантов санкций. Среди них — препятствование получению любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запрет американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, закон запрещает американским компаниям экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется на нефть и нефтепродукты.

Также в числе санкций — понижение уровня дипломатических отношений без указания, каким именно оно должно быть. Последним пунктом идет возможность приостановить разрешение на полеты в и из США государственных авиакомпаний страны-нарушителя, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

Определенное давление на рубль оказали неудачные итоги еженедельного аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ на 20 миллиардов рублей по номиналу. Ведомство смогло реализовать госбумаг только на 11,2 миллиарда рублей.

Несколько успокаивающими для рубля стали словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что недавнее повышение ставки не страшно, поскольку это может быть оперативной реакцией ЦБ на риски ускорения инфляции, повышение ставки замедляет и предотвращает ее рост в будущем. Кроме того, ЦБ РФ по-прежнему оценивает реальную ключевую ставку, соответствующую нейтральной денежно-кредитной политике, в 2-3%.

Впрочем, глава Банка России отметила, что ЦБ объявит решение о дальнейших покупках валюты до конца года, что оказало определенное давление на внутренний рынок.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило на фоне провала рынка нефти ниже психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. Это дало импульс выходу курса из полуторамесячного стабилизационного диапазона 65-67 рублей за доллар. "Крымско-донбасские" санкции США еще раз напомнили про геополитику, что добавило негатива в динамику валюты РФ.

Приближение сроков принятия более серьезных — "химических" санкционных решений Америкой будет поддерживать давление на рубль. При этом ноябрьские встречи Путина и Трампа могут и не оказать поддержки рублевым активам – достаточно вспомнить, что было после хельсинского саммита лидеров двух РФ и США. Сейчас же демократы усилили свои позиции в конгрессе. Таким образом, дешевеющая нефть может толкнуть доллар в направлении 68 рублей.