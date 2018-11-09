МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл неделю ощутимым снижением и потерял сегодня почти 3% по долларовому индексу РТС на негативном внешнем фоне, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 1,44%, до 2403,47 пункта, индекс РТС — на 2,93%, до 1121,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск рос на 96 копеек, до 67,86 рубля, курс евро — на 94 копейки, до 76,91 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1% — до 70 долларов за баррель.

"Внешний фон со стороны внешних рынков депрессивный: к закрытию по России американский S&P 500 терял 0,71%, а индекс EC STOXX 600 проседал на 0,24%. Давление на рынки продолжает оказывать противостояние США и КНР, которое всё более охлаждает мировую торговлю и замедляет мировую экономику", — комментирует Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Рынок обвалил негативный внешний фон во главе с нефтью. Brent последовала вслед за WTI и вошла в "медвежий тренд". Поддержки вообще не сработали, и цена ушла ниже 70 долларов за баррель. Сейчас сценарий очень негативный. Однако шансы вернуться к росту есть, и они напрямую зависят от встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье", — добавляют аналитики компании "Алор брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения – бумаги Сбербанка (обыкновенные акции опустились на 3,52%, префы – на 1,87%), "Аэрофлота" (3,41%), Московской биржи (3,21%), "Газпром нефти" (-3,21%), депозитарные расписки "Ленты" (-3,06%), а также акции "Яндекса" (-3,05%), "Газпрома" (-2,74%) и "Новатэка" (-2,29%).

Выросли в цене акции НЛМК (3,15%), "Полюса" (2,25%), ММК (1,83%), префы "Сургутнефтегаза" (1,67%), акции "Северстали" (1,34%) и "Интер РАО" (0,99%).

НЛМК при этом "завис" в зоне спроса, акциям надо закрепиться выше 162 рублей для продолжения роста, считают аналитики компании "Алор брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Если предположить, что сейчас мы видим возобновление негативной динамики на нашем рынке, то вероятной первой целью индекса Мосбиржи может стать отметка 2250 пунктов. Однако на пути к ней рынок получит поддержку со стороны среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и проходящего в текущий момент чуть ниже 2300 пунктов. Вполне возможно, что над трендом "быки" попытаются вернуть себе инициативу", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Он отмечает, что ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 2350 пунктов.

Ближайшая поддержка для рублевого индикатора находится на уровне 2375 пунктов, под ней – 2350 пунктов, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

"Помня предыдущую волну снижения, можно говорить о том, что "медведи" могут двигаться весьма резво. Индекс РТС очень быстро падает, с явным опережением рынка, что может указывать на избыточные рыночные эмоции. Снижение здесь может приостановиться около 1100 пунктов", — заключает она.