МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы, в ноябре отдавшие предпочтение акциям американских компаний, испытывают ностальгию по прошлому.

Бумаги таких компаний старой экономики, как Procter & Gamble Co. и Walgreens Boots Alliance Inc., в последние дни резко выросли в цене и помогли Dow Jones Industrial Average отыграть большую часть октябрьских потерь и приблизиться к его 16-му рекорду за год, сообщает Dow Jones.

DJIA, в состав которого входят 30 акций, за последние две недели прибавил 1300 пунктов. Это его лучшая серия роста с ноября 2016 года. DJIA, поколебавшись в конце октября у зоны коррекции, которая определяется как падение с недавно достигнутого максимума по меньшей мере на 10% или более, сейчас находится всего в 3,1% от своего последнего рекордного закрытия, отмечавшегося в начале октября.

Громкие слова Питера Наварро, советника Дональда Трампа по торговым вопросам, произнесенные в пятницу, остановили подъем на рынке и негативно отразились на таких чувствительных к вопросам торговли компаниях, как Caterpillar Inc. и 3M Co. Кроме того, они ударили по акциям технологического сектора, чей стремительный рост спровоцировал ралли на рынке в первые 9 месяцев 2018 года. По мнению аналитиков и фондовых управляющих, пятничный откат свидетельствует о сохранении у инвесторов опасений насчет роста расходов, возможного замедления экономического роста в США и трений с Китаем.

Выгоду из этого в том числе извлекла P&G — базирующийся в Цинциннати производитель товаров для дома. За последний месяц ее акции подскочили на 12%, а их рост с начала года оценивается в 0,6%. Инвесторы начали отдавать предпочтение не компаниям, сулящим самые быстрые темпы роста прибыли, а тем, чей рост прибыли, как ожидается, будет более стабильным, а дивиденды крупными, и которые, как правило, успешнее переживают волатильную экономическую конъюнктуру.

Акции Walgreens за последний месяц тоже подорожали на 12%. Бумаги ресторанной сети McDonald's Corp. прибавили 9,5%, а розничного гиганта Walmart Inc. – 8,7%.

Впрочем, этот рост проходил в ущерб бумагам технологических фирм и других быстрорастущих акций, цены которых с конца сентября снижались. Темпы распродажи этих бумаг усиливались в течение октября, поскольку инвесторы все больше нервничали из-за того, что замедление роста продаж у таких технологических и интернет-гигантов, как Apple<AAPL> Inc. и Amazon.com Inc., указывает на то, что в ближайшие кварталы эти фирмы будут испытывать трудности с оправданием прогнозов Уолл-стрит.

Сохраняющаяся слабость этих бумаг ограничивает отмечавшийся в последнее время рост S&P 500 и Nasdaq Composite, в котором превалируют акции технологического сектора. Со своих последних максимумов эти индексы откатились на 5,1% и 8,7% соответственно.

"Инвесторы покупают акции стоимости, которые обычно считаются более безопасными и по которым платятся дивиденды", — говорит Джеймс Хайетт, финансовый советник из Уокешо, Висконсин. По его словам, в последнее время клиенты увеличивают в своих портфелях позиции в акциях таких компаний, как Procter & Gamble и General Motors. "Сейчас мы игнорируем акции роста и технологических фирм", — добавил он.

По данным Bank of America Merrill Lynch и EPFR Global, за октябрь из технологических фондов было выведено примерно 3,1 млрд долларов, тогда как с января 2017 года по сентябрь этого года инвесторы вложили в них более 41 млрд долларов.

"Мы по-прежнему рекомендуем держать 'качественные' акции, которые по мере завершения цикла и замедления экономического роста, вероятно, покажут превосходящие результаты", — написали аналитики Goldman Sachs Group Inc. в недавней заметке. Они указали, что такие компании, скорее всего, смогут переложить растущие издержки, что поможет им опередить индекс широкого рынка S&P 500.