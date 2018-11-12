МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику на открытии торгов в понедельник, бумаги Apple дешевеют после понижения прогнозов крупных поставщиков деталей для производителей смартфонов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,53%, до 25850,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,3%, до 7308,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 2763,71 пункта.

Индексы торгуются в минусе, несмотря на рост стоимости компаний нефтегазового сектора вслед за восстановлением динамики цен на нефть после встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби в воскресенье.

Между тем акции Apple дешевеют на 4%. Ранее производитель лазерного оборудования компания Lumentum Holdings вдвое сократила прогноз по прибыли по второму кварталу. Компания сообщила, не раскрывая деталей, что ее крупный клиент существенно сократил заказы. Производитель экранов для телефонов Japan Display также снизил прогноз на весь год на фоне слабого спроса со стороны производителей смартфонов.