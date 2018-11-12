МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" продала 9,9 миллиона акций МТС в рамках программы обратного выкупа этих бумаг примерно за 2,67 миллиарда рублей, говорится в сообщении корпорации.

По итогам проведенной сделки эффективная доля АФК "Система" в капитале МТС не изменилась и составила 50,0053%, отметили в АФК.

Совет директоров МТС 28 июня 2018 года одобрил программу выкупа акций на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года. Программа начала действовать 2 июля. В ходе программы дочернее общество МТС — ООО "Бастион" — планирует приобретать акции и американские депозитарные акции МТС на открытом рынке. Сообщалось, что "дочка" АФК Sistema Finance S.A. примет участие в программе. МТС выкупила у АФК уже 18 миллионов акций приблизительно за 4,75 миллиарда рублей

В марте МТС завершила программу выкупа акций на сумму до 20 миллиардов рублей как с рынка, так и у Sistema Finance. С момента запуска этой программы МТС приобрела 69,044 миллиона акций (включая ADS), что составляет 3,46% уставного капитала компании. Всего на выкуп было потрачено 19,837 миллиарда рублей.