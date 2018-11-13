МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в минусе вслед за падением индексов Уолл-стрит почти на 3% и в результате распродаж в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% — до 2633,46 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 1372,22 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% — до 25606,49 пункта, корейский KOSPI — на 0,91%, до 2061,41 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,48% — до 21716,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся в минусе на 1,73%, опустившись до 5838,7 пункта.

Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs на 5,04% и 7,5% соответственно.

На японских биржах во вторник сильнее всего дешевеют акции поставщиков компании Apple, — они опасаются снижения спроса на смартфоны. Аналитики Elazar Capital сообщили агентству Рейтер, что многие поставщики снизили прогноз по продажам, ссылаясь на сокращение заказов от "крупного клиента". По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple. Бумаги японских поставщиков электронных компонентов TDK и Murata дешевеют на 6,8% и на 4,4% соответственно.

Котировки акций японских автопроизводителей снижаются на сообщениях агентства Рейтер о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Акции Toyota и Honda на этом фоне дешевеют на 2,6%.

В то же время акции SoftBank во вторник растут в цене на 1,4%. В понедельник компания сообщила, что получила разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp. В случае высокого спроса на бумаги размещение может принести SoftBank Group до 23 миллиардов долларов.