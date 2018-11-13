МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (окт)
|6,0
|4 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)
|0,20%
|0,20%
|10:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.)
|0,00%
|0,30%
|Предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1380,0 млрд
|915,0 млрд
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент)
|2,7%
|3,0%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (окт)
|18,5 тыс
|4,3 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
|-5,0 тыс
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (сент)
|4,0%
|4,0%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (нояб)
|70,10
|65,00
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (нояб)
|-24,70
|-24,20
|Предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-19,40
|-17,30
|14:20
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (окт)
|119
|-116,6 млрд
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Объявление новой базы расчёта индексов MSCI (Polymetal — включение, Русгидро — исключение, риск исключения МосБиржи)
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|RUB
|Татнефть — СД (дивиденды)
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|RUB
|Юнипро — МСФО 3 кв 2018
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|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,9%
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