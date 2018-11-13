МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (окт) 6,0 4 (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) 0,20% 0,20%
10:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.) 0,00% 0,30%
Предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1380,0 млрд 915,0 млрд
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент) 2,7% 3,0%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (окт) 18,5 тыс 4,3 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) -5,0 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (сент) 4,0% 4,0%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (нояб) 70,10 65,00
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (нояб) -24,70 -24,20
Предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -19,40 -17,30
14:20 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (окт) 119 -116,6 млрд

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Объявление новой базы расчёта индексов MSCI (Polymetal — включение, Русгидро — исключение, риск исключения МосБиржи)

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (дивиденды)

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — МСФО 3 кв 2018

 

 

 

 
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,9%

 

 