МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности выпуска с погашением в ноябре 2023 года составляет около 10,9% годовых.

Компания планировала провести с 5 ноября road show евробондов в долларах в Лондоне и городах США. Организаторами размещения выступают Citi и Deutsche Bank.

В конце октября глава компании Андрей Коболев говорил, что "Нафтогаз" намерен разместить евробонды на сумму 0,5-1 миллиарда долларов.