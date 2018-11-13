МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет к доллару и евро, несмотря на котировки нефти, ушедшие под отметку в 69 долларов за баррель по марке Brent, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.19 мск снижался на 6 копеек, до 67,78 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 76,14 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,2% — до 68,58 доллара за баррель.

РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ НЕГАТИВ

С начала торгов отечественная валюта продолжила растущую динамику понедельника, хотя нефтяные котировки теряют порядка 2% по марке Brent.

Рубль устоял, несмотря на резкое снижение цен на нефть, отмечает Олег Богданов из компании "Телетрейд групп".

"Пока ситуация на мировых рынках остается тревожной. Индексы падают, растут риски, растет спрос на доллар. Индекс доллара вышел на максимы года, а курс пары евро-доллар опустился до минимума за 16 месяцев — 1,1216. В США продолжается цикл повышения процентной ставки, что приводит к сокращению инвесторами рисков по своим портфелям. Поэтому давление на активы стран с развивающейся экономикой будет сохраняться. Однако рубль выглядит очень неплохо на общем фоне, даже несмотря на снижение цен на нефть", — замечает он.

Аналитик компании "БКС брокер" Сергей Гайворонский, в свою очередь, замечает, что мощным негативным драйвером для рубля выступает снижение индекса RGBI. На данный момент индикатор, отражающий среднюю динамику наиболее ликвидных выпусков ОФЗ, приближается к минимумам начала сентября, а длинные выпуски впервые за два месяца перешагнули отметку 9% доходности к погашению, указывает он.

"Слабость дальнего конца кривой ОФЗ свидетельствует об оттоках капитала нерезидентов. Эскалация санкционной риторики может его только усилить. Еще один риск – рост объема размещения на аукционах Минфина. Сегодня ведомство может анонсировать параметры завтрашних аукционов. Если предложенный объем превысит 5-10 миллиардов рублей, то мы увидим усиление распродаж", — добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Вероятный коридор движения в паре доллар-рубль на сегодня составляет 67,5-68,25 рубля, а пара евро-рубль проведет сессию в пределах 76-76,5 рубля, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр" полагает, что мы, скорее всего, снова станем свидетелями новой волны давления на российскую валюту на фоне очередного витка спроса на доллар.

При этом Богданов уверен, что если санкционное давление со стороны США не будет усиливаться, то у рубля есть шансы отыграть у доллара несколько процентов.

"Пара USD/RUB в понедельник скорректировалась до ближайшей поддержки на 67,5. Однако вернуться ниже данного уровня не получилось, торги перешли в консолидацию в узком диапазоне 68-67,5. От направления пробоя во многом будет зависеть среднесрочная динамика. В конце недели стартует налоговый период, при приближении к его пику поддержка для рубля со стороны экспортеров может усилиться. С другой стороны, конец ноября – возможное время введения новых санкций, поэтому влияния налогового периода может быть слабее, чем в предыдущем месяце", — отмечает Гайворонский.