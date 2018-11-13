МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" на фоне сильных статистических данных стран региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,01%, до 7053,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,85%, до 5101,85 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 11472,22 пункта.

Поддержку европейским фондовым площадкам оказали данные индекса доверия к экономике Германии, опубликованные Центром исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Так, показатель в ноябре вырос до отметки минус 24,1 пункта с минус 24,7 пункта в октябре. Аналитики ожидали роста индикатора лишь до минус 24,2 пункта.

Также во вторник была опубликованы данные рынка труда Великобритании. Согласно данным Бюро национальной статистики (ONS), средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов в годовом выражении выросла на 3,2%, а с учетом бонусов — на 3%.

Инвесторы также оценивали корпоративные новости региона. Британский оператор сотовой связи Vodafone по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) сообщил о получении убытка в 7,833 миллиарда евро. Однако трейдеры обратили внимание на то, что компания пообещала сократить операционные расходы. Акции Vodafone подскочили на Лондонской бирже на 7,79%.

В среду рынки будут следить за новостями о проекте соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения завтра.