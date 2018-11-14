МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|
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|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (ноябрь)
|1%
|2,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,8%
|-0,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2018)
|3%
|-1,2% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (3кв2018)
|0,5%
|0,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь)
|5,4%
|5,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь)
|5,8%
|5,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|4,9%
|4,9% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-1,1%
|-0,4% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,4%
|-1,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,5%
|-0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2018)
|2,3%
|1,1% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|2,3%
|2,3%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь)
|2,3%
|2,3%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1380 млрд юаней
|915 млрд юаней
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|2,4%
|2,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) (октябрь)
|2,2%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (октябрь)
|1,3%
|0,6%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
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|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2018)
|1,7%
|1,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|1%
|-0,4%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|2,2%
|2,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,419 млн барр
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Госдума — бюджет на 2019-2021 /2-ое чтение/
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|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|16:30 мск (08:30 NY)
|RUB
|QIWI — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 9м/3кв2018
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|RUB
|МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2018
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|RUB
|Кузбасская топливная компания /КТК/ — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2018)
|10 — див-д 2017
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