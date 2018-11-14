МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (ноябрь) 1% 2,8% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,8% -0,3% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2018) 3% -1,2% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (3кв2018) 0,5% 0,6% (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь) 5,4% 5,7% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь) 5,8% 5,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 4,9% 4,9% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -1,1% -0,4% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,4% -1,1% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,5% -0,2% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2018) 2,3% 1,1% (факт)
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,1%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (октябрь) 0,1% 0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 2,3% 2,3%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь) 2,3% 2,3%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1380 млрд юаней 915 млрд юаней
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 2,4% 2,5%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) (октябрь) 2,2%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (октябрь) 1,3% 0,6%
предв. EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2018) 1,7% 1,7%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 1% -0,4%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 2,2% 2,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,3%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,419 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Госдума — бюджет на 2019-2021 /2-ое чтение/

 

 

 

 

 

 

 RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
16:30 мск (08:30 NY) RUB QIWI — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 9м/3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Кузбасская топливная компания /КТК/ — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2018) 10 — див-д 2017

 

 