МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Цены на нефть в среду растут в рамках коррекции после серьезного обвала накануне. Во вторник они рухнули на 7-8%. К закрытию бирж США стоимость барреля марки Brent снижалась на 7,2%, до 65,07 доллара за баррель, нефть WTI дешевела почти на 8%, до 55,19 доллара за баррель.

На ситуацию уже отреагировали российские власти. В Кремле заявили, что внимательно следят за рынком нефти. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, макроэкономическая ситуация в РФ устойчива, несмотря на падение цен. Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что Россия не наращивает нефтедобычу, и подорожание происходит не из-за дополнительных объемов российского сырья.

РЫНОК СКЛОНЕН К НЕГАТИВУ

Опрошенные "Прайм" эксперты назвали причины, которые, по их мнению, привели к обвалу на рынке нефти. "Подобные движения становятся возможны, когда происходит резкая смена фундаментального видения участниками рынка. Поводами для этого стали мягкие санкции в отношении Ирана и увеличение добычи в США, которое мы отмечали еще несколько месяцев назад", — отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, баланс мирового спроса и предложения складывается не в пользу роста цен. Рынок активно наполняется прогнозами о масштабном росте добычи в США – на 1,5 млн баррелей в сутки в этом году и на 1,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.

ОПЕК в своем последнем ежемесячном отчете также повысила прогноз по приросту производства нефти в странах вне организации до 2,23 млн баррелей в сутки в 2019 году. Кроме того, президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

"На сегодняшний день эти данные воспринимаются участниками нефтяного рынка как гораздо более релевантная информация в сравнении с пока что эфемерными данными о спаде экспорта в Иране. Хотя представили ОПЕК+ после заседания мониторингового комитета в воскресенье и пытались воздействовать на рыночную конъюнктуру с помощью вербальных интервенций о возможном сокращении нефтедобычи в 2019 году, рынкам не хватило уверенности в реальности этих планов", — рассуждает Покатович.

Также рынком игнорируются и заявления Саудовской Аравии, которая, по некоторым данным, в декабре в одностороннем порядке сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки с целью оценки влияния данных действий на рынок.

ЦЕНОВЫЕ ОЖИДАНИЯ

По словам Новака, средняя цена нефти в 2018 году сейчас формируется на уровне 70 долларов за баррель. Однако эксперты ожидают, что в ближайшие недели понижательный тренд сохранится.

"Полагаем, что в перспективе двух недель нефтяной рынок может дискретно войти в стадию "lower than low" — цены дойдут до одного из наиболее сильных уровней поддержки в 63 доллара за баррель. Такое движение будет носить кратковременный характер, фиксация в диапазоне 65-67 при прочих равных видится более вероятной", — прогнозирует Покатович.

В свою очередь, Кравчук считает, что сохраняется потенциал снижения в диапазон 62-63 за баррель, хотя многое будет зависеть от конъюнктуры.

"Если в рамках ОПЕК+ не примут решения о сокращении добычи на 2019 год, а США продолжат увеличивать добычу, то Brent будет торговаться вблизи 60 долларов за баррель. В случае, если предложение и спрос будут двигаться в сторону достижения баланса, мы увидим возвращение к уровням 70-72", — рассуждает он.

По мнению эксперта Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, мировые цены на нефть, скорее всего, продолжат падение до декабря. Сейчас на нефтяные котировки оказывает влияние слишком много факторов, в том числе, замедление экономического роста, положение дел в Ливии и Нигерии, возможность Ирана обходить санкции США, инфраструктурные ограничения в бассейне Пермиан, напомнила она.

НОВЫЙ РАЗВОРОТ

Шансы на разворот, тем не менее, сохраняются, полагают аналитики. По мнению Покатовича, для перехода к восстановлению требуются либо реальные активные шаги от ОПЕК+ по заверению рынка в готовности к возвращению сокращения нефтедобычи, либо данные о масштабном (выше оценок рынка – в 2-2,5 млн баррелей в сутки) спаде иранского нефтяного экспорта. Также существует вероятность, что возвращение котировок к росту возможно только при одновременной реализации двух вышеизложенных факторов.

"Коррекция станет возможной тогда, когда вновь появятся сигналы о достижении баланса между спросом и предложением на рынке. Например, в рамках ОПЕК+ на встрече в декабре может быть принято решение о снижении добычи, либо Саудовская Аравия пойдет на такой шаг еще до заседания", — рассуждает Кравчук.

Также нужно помнить, что себестоимость сланцевой добычи в США весьма высока, поэтому снижение нефти на 20% с максимумов октября может повлиять на планы введения в эксплуатацию новых мощностей. Это также в перспективе может развернуть котировки углеводородов.