МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут, инвесторы отыгрывают заявление министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.55 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96% — до 66,1 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,59%, до 56,02 доллара за баррель. Во вторник цена Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года.

Аль-Мазруи ранее в среду заявил агентству Блумберг, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок. Также он отметил, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными и не оправдывают обвала цен во вторник.

"Если члены ОПЕК будут действовать сообща и снизят поставки нефти на рынок, цены на нее снова поднимутся выше 70 долларов за баррель", — сказал в интервью Блумберг ТВ глава исследований энергетической отрасли Goldman Sachs Мишель Делла Вигна (Michele Della Vigna). Эксперт добавил, что сокращение добычи нефти создаст "необычайно позитивную среду для отрасли в целом".

Падение котировок днем ранее было связано с публикацией ноябрьского доклада ОПЕК, в котором отмечается, что организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения.