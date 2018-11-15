МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,83 млн барр 8,79 млн барр (факт)
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 
2:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (октябрь) 7,8 тыс 32,8 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (октябрь) 24,6 тыс 42,3 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (октябрь) 5% 5% (факт)
4:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,4%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,8% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (октябрь) 3,2% 3,3%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) 3% 3%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,8% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 11,7 млрд евро

 

 
15:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

 

 

 

 
16:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
16:10 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,1% 0,5%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (октябрь) -0,2% 0,1%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (октябрь) 0,5% 0,1%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 212 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь) 21,1 19,3
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь) 22,2 20
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (ноябрь) 19,5

 

 
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,1% 0,6%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (сентябрь) 0,5% 0,3%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 5,783 млн барр 3,012 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,419 млн барр

 

 
19:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.11) 459,7 млрд долл (на 02.11)

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Luxoft — финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 2кв2019 (оконч. 30.09.2018) и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — СД (утверждение стратегии, долгосрочных программ развития и инвестирования группы на 2018-2024 в новой редакции)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — СД (приоритетное направление деятельности)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (ключевые показатели для расчета бюджета группы на 2019)

 

 

 

 