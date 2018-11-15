МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,83 млн барр
|8,79 млн барр (факт)
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|
|
|2:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (октябрь)
|7,8 тыс
|32,8 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (октябрь)
|24,6 тыс
|42,3 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (октябрь)
|5%
|5% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,4%
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,8%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (октябрь)
|3,2%
|3,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|3%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,8%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|11,7 млрд евро
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|15:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
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|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
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|16:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,1%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|212 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь)
|21,1
|19,3
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
|22,2
|20
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
|19,5
|
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,6%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,783 млн барр
|3,012 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,419 млн барр
|
|19:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.11)
|459,7 млрд долл (на 02.11)
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018
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|RUB
|Luxoft — финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 2кв2019 (оконч. 30.09.2018) и телеконференция менеджмента
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|RUB
|АК АЛРОСА — СД (утверждение стратегии, долгосрочных программ развития и инвестирования группы на 2018-2024 в новой редакции)
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|RUB
|Ленэнерго — СД (приоритетное направление деятельности)
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (ключевые показатели для расчета бюджета группы на 2019)
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