МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем повышается к основным резервным валютам второй день подряд, отыгрывая стабилизацию рынка нефти после резких колебаний ранее на неделе.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и смягчение геополитического фона добавляют поддержки рублю, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.29 мск снижался на 50 копеек — до 66,52 рубля, курс евро — на 75 копеек и равнялся 75,21 рубля.

РУБЛЬ – ВТОРОЙ ДЕНЬ РОСТА

Российская валюта днем повышалась второй день подряд против доллара и евро, отыгрывая ряд позитивных факторов.

Так, стоимость нефти после провала в прошлый вторник ищет равновесие и пытается корректироваться вверх от минимального с марта уровня – ниже 65 долларов за баррель.

Поддержка рублю приходит и со стороны благоприятного геополитического фона, сулящего отсрочку, а то и мягкость санкционных мер второй волны "химических" ограничений со стороны США против России, рассуждает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Америка будет осторожной в выборе мер против России в связи с "делом Скрипалей", пообещал помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

Кроме того, очередные заверения рынку о готовности ЦБ РФ действовать в условиях возможного финансового шторма дала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Они поддержали курс рубля против основных резервных валют.

Банк России уверен в том, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае, сказала она. Впрочем, колебания цен на нефть и отток капитала с развивающихся рынков сейчас являются основными вызовами для ЦБ РФ, добавила Набиуллина.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,8-1%, а рублевая цена нефти колебалась в районе уровня 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Локальные факторы, связанные с предстоящим налоговым периодом, также не стоит сбрасывать со счетов, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, говоря о факторах динамики рубля.

"Более того, неплохим остается и платежный баланс, хотя в условиях паузы в покупках валюты со стороны ЦБ мы ожидали от рубля более позитивной динамики и закрепления курса в диапазоне 66-67 рублей за доллар", — добавил он.

До начала декабря нефть может протестировать более низкие ценовые уровни, не исключил Евгений Кошелев из Росбанка.

"Однако не стоит забывать, что ОПЕК называл комфортным уровень цены 70 долларов за баррель, поэтому консолидированное решение может быть направлено на локализацию ценовых провалов, а не только на достижение текущего баланса спроса и предложения", — добавил он, рассуждая о факторах курсовой динамики рубля.