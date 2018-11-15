МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером уверенно прибавлял к доллару и к евро, отыгрывая коррекционный рост рынка нефти, снижение санкционных рисков и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Рост продолжается второй день подряд.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.10 мск снижался на 73 копейки — до 66,29 рубля, курс евро — на 96 копеек, до 74,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОСТА

Рубль в четверг вечером отыгрывает внешние и внутренние факторы. Поддержка, в частности, пришла от продолжающихся попыток коррекционного восстановления рынка нефти.

Цены на нефть продолжают расти, проигнорировав данные минэнерго США о значительном росте запасов. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 ноября, выросли на 10,3 миллиона баррелей — до 442,1 миллиона баррелей. Аналитики между тем ожидали роста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

Поддерживает рубль и ожидаемая отсрочка и возможная мягкость новых санкций США против РФ. Америка будет осторожной в выборе мер против России в связи с "делом Скрипалей", пообещал в среду помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала очередные заверения в готовности регулятора действовать в условиях возможного финансового шторма.

По ее словам, Банк России уверен, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае. Основными вызовами для ЦБ РФ сейчас являются колебания цен на нефть и отток капитала с развивающихся рынков, добавила Набиуллина.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 1,1-1,2%. Рублевая цена нефти Brent колебалась в районе 4,45 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,9-67,1 рубля, евро – в коридоре 74,5-75,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Наталия Орлова из Альфа-банка, в свою очередь, отмечает, что внутренний новостной фон остается слабым для рубля: рост ВВП составил только 1,3% в третьем квартале и 1,5% за девять месяцев, а инфляция с 1 по 12 ноября ускорилась до 0,3%.

"Торговый диапазон на ближайшую неделю нам представляется как 66,0-68,5 рубля за доллар", — оценила она.