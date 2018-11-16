МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,97% — до 6,43 доллара, "Лукойла" — на 1,32%, до 74,27 доллара, "Новатэка" — на 0,59%, до 179,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,84% — до 4,69 доллара, "Газпром нефти" — на 2,32%, до 28,65 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,97% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 1,17%, до 12,55 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,06% — до 16,83 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 1,22% — до 17,86 доллара, "Северстали" — на 0,74%, до 15,56 доллара, НЛМК — на 0,51%, до 24,89 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" поднималась на 0,45% — до 13,49 доллара, "Ленты" — на 0,35%, до 3,59 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,47% — до 2,38 доллара.