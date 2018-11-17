ВАШИНГТОН, 17 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейший держатель американских казначейских обязательств Китай продолжил сокращать объем этих бумаг на своем балансе, по итогам сентября – на 13,7 миллиарда долларов, до 1,151 триллиона долларов, следует из данных, опубликованных минфином США.

За год этот показатель сократился у КНР на 30 миллиардов долларов. Несмотря на это, Китай по-прежнему удерживает лидерство в этом вопросе. Япония занимает второе место и тоже сократила количество бумаг минфина США на своем балансе, хотя и незначительно – на 1,9 миллиарда долларов, до 1,028 триллиона долларов.

На третьем месте второй месяц подряд Бразилия, которая, увеличив этот актив на 18 миллиардов долларов, по итогам августа стала держателем бумаг на 318 миллиардов долларов. Сейчас у Бразилии облигаций США 317 миллиардов долларов (незначительное сокращение по итогам сентября на 800 миллионов).

Что касается России, то она после продолжительного сокращения вложений в этот актив, по итогам сентября приобрела бумаг на 419 миллионов. Сейчас у нее облигаций на 14,41 миллиарда долларов.