МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" в понедельник проведет презентацию большого обновления поиска, а также представит новые продукты, среди которых, по сообщениям СМИ, может быть собственный смартфон российского интернет-гиганта стоимостью около 20 тысяч рублей.

В разосланном СМИ приглашении на презентацию "Яндекс" не уточняет, какие именно продукты будут представлены в понедельник.

По данным источников газеты "Ведомости", интернет-компания представит собственный смартфон. По данным источников издания, "Яндекс" договорился о продажах смартфона с "М.Видео", продавать "Яндекс.Телефон" планирует и "Вымпелком". Сроки начала продаж, характеристики аппарата и его стоимость источники не называют. По словам одного из них, в ходе переговоров "Яндекса" с крупной розничной сетью в начале ноября обсуждалась розничная цена 19,99 тысячи рублей.

О существовании "Яндекс.Телефона" стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза. В августе выяснилось, что "Яндекс" ведет переговоры о продажах аппарата с крупнейшими розничными сетями, включая "М.Видео-Эльдорадо" и "Вымпелком" (их представители подтверждали такие переговоры). Но договориться тогда не получалось, поскольку "Яндекс" настаивал на слишком низкой наценке, рассказывали знакомые участников переговоров СМИ.

В конце мая компания представила другой гаджет — умную колонку "Яндекс.Станция" под управлением голосового помощника "Алиса". Ее продажи стартовали в начале июля.