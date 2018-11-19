МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,94% — до 6,36 доллара, "Лукойла" — на 1,31%, до 73,94 доллара, "Новатэка" — на 1,07%, до 179,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,5% — до 4,68 доллара, "Газпром нефти" — на 0,8%, до 28,48 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,6% — до 1,34 доллара, Сбербанка — на 1,26%, до 12,27 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,51% — до 16,85 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 1,27% — до 17,91 доллара, "Северстали" — на 1,95%, до 15,45 доллара, НЛМК — на 1,08%, до 24,75 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" поднималась на 0,49% — до 13,29 доллара, "Ленты" — на 0,07%, до 3,59 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 2,18% — до 2,39 доллара.