МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), London Stock Exchange Group (LSEG), рассматривает вариант частичного переноса торговли облигациями европейских государств в Милан из Лондона в связи с ожидаемым выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit), пишет в понедельник газета Financial Times (FT).

Издание уточняет, что сейчас операции с гособлигациями проходят через принадлежащую LSEG платформу MTS Cash, однако после Brexit в марте около 20% ее бизнеса перейдет из Лондона в Милан. Дополнительно отмечается, что с начала марта только правительство Великобритании и британские банки будут использовать лондонское подразделение платформы MTS Cash, принадлежащей LSEG.

"Это (перенос торгов — ред.) позволит MTS продолжать обслуживать своих клиентов независимо от результатов переговоров Еврокомиссии и правительства Великобритании", — заявил исполнительный директор MTS Фабрицио Теста (Fabrizio Testa). На платформе ежедневно торгуются бумаги на общую сумму в 13,4 миллиарда евро на всех рынках.

Издание добавляет, что MTS Cash играет важную роль во взаимодействии суверенных эмитентов и инвестбанков, в том числе помогая определить цену размещения. А такой выбор новой площадки для торгов объясняется в том числе тем, что Италия сейчас — крупнейший рынок гособлигаций в еврозоне, пишет FT.

Платформой MTS Cash пользуются более десятка стран блока, включая Австрию, Чехию, Ирландию, Нидерланды, Португалию. Помимо европейских суверенных эмитентов, перенос также затронет первичные торги израильскими госбумагами.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра.