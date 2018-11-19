МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", подешевели лишь расписки "Газпром нефти" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,59%, до 6,4 доллара, "Лукойла" — на 0,08%, до 73,04 доллара, "Новатэка" — на 2,25%, до 182 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,91%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,88%, до 28 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,06%, до 17,7 доллара, НЛМК — на 1,39%, до 24,82 доллара, "Северстали" — на 0,73%, до 15,26 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 0,6%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 1,98%, до 12,36 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,48%, до 16,52 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 1,51%, до 13,42 доллара, "Ленты" — на 0,84%, до 3,62 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,73%, до 2,41 доллара.