МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) 0,5% 0,3%
11:20 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
предв. EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь) -7 -6
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь) 1,7% -0,8%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (октябрь) 1,27 млн 1,267 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (октябрь) -5,3% 1,6%
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (октябрь) 1,201 млн 1,225 млн
18:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
20:45 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Госдума — бюджет на 2019 /3-е чтение/

 

 

 

 
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 2,3% 2,5%
16:00 RUB Уровень безработицы (октябрь) 4,5% 4,7%

 

 

 RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
18:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (15.12.2018, див-ды 9м2018) 2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017 4,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Газпром — СД (вопросы о влиянии событий 2018 на долгосрочный прогноз развития мирового рынка энергетики, о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — СД (программу биржевых облигаций и проспект ценных бумаг)

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (отчёт об итогах приобретения акций в целях их погашения при уменьшении УК)

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — СД (вопрос о количественном и персональном составе комитетов СД общества)

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — День аналитика

 

 

 

 