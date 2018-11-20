МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,3%
|11:20
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|предв.
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь)
|-7
|-6
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь)
|1,7%
|-0,8%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
|1,27 млн
|1,267 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (октябрь)
|-5,3%
|1,6%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (октябрь)
|1,201 млн
|1,225 млн
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|20:45
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Госдума — бюджет на 2019 /3-е чтение/
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|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|2,3%
|2,5%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (октябрь)
|4,5%
|4,7%
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|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|18:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (15.12.2018, див-ды 9м2018)
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017
|4,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Газпром — СД (вопросы о влиянии событий 2018 на долгосрочный прогноз развития мирового рынка энергетики, о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира)
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — СД (программу биржевых облигаций и проспект ценных бумаг)
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (отчёт об итогах приобретения акций в целях их погашения при уменьшении УК)
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|RUB
|ФосАгро — СД (вопрос о количественном и персональном составе комитетов СД общества)
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|RUB
|Русагро — День аналитика
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