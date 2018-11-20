МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" в рамках размещения "длинных" трехлетних еврооблигаций, номинированных в рублях, установило финальный ориентир доходности в диапазоне 8,95-9% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125-9,250% годовых, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до 9-9,125% годовых.

По последним данным, спрос на бумаги превышает 43 миллиарда рублей.

Компания планирует во вторник разместить евробонды с погашением в январе 2022 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

На прошлой неделе "Русгидро" разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 миллиарда юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125-6,25% годовых.

Компания провела 12-15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.