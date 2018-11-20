МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки сегодня снизились, под давлением вновь оказался технологический сектор, сообщает Dow Jones.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились на 0,6% и 0,7% соответственно. Индекс Nasdaq Composite, в котором основную долю занимают акции технологических компаний, вероятно, начнет торги со снижением на 1,3%. Вчера он упал на 3% и завершил торги возле семимесячного минимума. Акции Alphabet Inc. перешли на медвежью территорию.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 на момент написания обзора опустился на 0,6%, а его технологический субиндекс потерял 1,9% и достиг минимальной отметки за 18 месяцев.

Спад затронул и европейский автомобильный сектор, который понес потери вслед за азиатским. Акции Renault подешевели на 2,7%, а бумаги Mitsubishi Motors Corp. и Nissan Motor Co. опустились на 6,9% и 5,5% соответственно после ареста председателя Nissan Карлоса Гона. Nissan, Mitsubishi и Renault состоят в стратегическом альянсе. В понедельник Nissan заявила, что намерена расторгнуть контракт с Гоном, так как внутреннее расследование показало, что он занижал свои доходы в налоговой отчетности. Власти Франции во вторник заявили, что Renault должна будет назначить другого руководителя на время, пока Гон находится под арестом.

Падение в технологическом и автомобильном секторах привело к понижению многих азиатских фондовых индексов широкого рынка.

Японский Nikkei опустился на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял чуть более 2%, примерно на столько же снизился гонконгский Hang Seng. Шэньчжэнский индекс акций класса "А" снизился на 2,7%.

Американский гигант Apple<AAPL> столкнулся с более низким, чем ожидалось, спросом на новые модели iPhone, а расширение ассортимента затруднило составление прогноза для поставщиков компонентов. Это привело к проблемам в цепочке поставок.

Акции Japan Display Inc. сегодня упали на 10,3%. Недавно этот поставщик Apple понизил свой прогноз по квартальной прибыли.

Обстановку омрачило и то, что китайские власти выявили в технологическом секторе многочисленные нарушения антимонопольного законодательства. Они обвинили южнокорейские фирмы Samsung Electronics и SK Hynix в фиксации цен. В отчетах также упомянуты нарушения со стороны американской Micron Technology. Акции Samsung сегодня просели на 2%, а SK Hynix – на 3,3%. Бумаги Micron Technology на премаркете подешевели на 2,3%.

Несмотря на сгустившиеся тучи, поставщики аппаратного обеспечения в этом году чувствуют себя лучше, чем другие представители технологического сектора. Субиндекс поставщиков оборудования в составе S&P 500 с начала года поднялся на 8,7%, тогда как более широкий технологический сектор – лишь на 3,8%.

Волатильность на рынке акций связана сразу с рядом факторов: низкими прогнозами по прибыли со стороны Apple и Facebook<FB>, сомнениями в способности компаний наращивать прибыли и обострением торговых противоречий между США и Китаем.

"Технологический сектор, прежде всего американский, гораздо сильнее зависит от политики и действий регуляторов, чем предполагали инвесторы", – пояснил международный инвестиционный аналитик Bank of America Merrill Lynch Джаред Вудард.

Ноябрьский опрос фондовых управляющих, проведенный BAML, показал, что в октябре инвестиции в технологический сектор оказались самыми низкими со времен финансового кризиса. Инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться на саммите Большой двадцатки. Он пройдет в Буэнос-Айресе в конце ноября. Участники рынка надеются, что президентам удастся достичь торговых договоренностей.

"Торговый конфликт подобен технологической гонке вооружений. В ближайшее время прорыва на этом фронте ждать не стоит. Мы полагаем, что финансовые рынки и потребители еще ощутят на себя бремя этого конфликта, прежде чем кто-либо пойдет на уступки", – отметил Вудард.

По словам экспертов, динамика роста мировой экономики и политические риски в первые месяцы 2019 года также могут повлиять на китайских технологических гигантов Baidu, Alibaba Group и Tencent Holdings.

"Ведущие китайские технологические фирмы не получают прежний объем выручки. Вместо этого они увеличивают задолженность, и это усиливает кредитные опасения в Китае, – поясняет Фрэнсис Хадсон, аналитик по мировому рынку в Aberdeen Standard Investments. – Это может им плохо аукнуться, в зависимости от динамики мировой экономики в следующем году".

Помимо продолжающегося торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира, участники рынка также следят за переговорами между Великобританией и ЕС по вопросу Brexit. Премьер-министр Тереза Мэй продолжает бороться за соглашение, о котором она договорилась с властями ЕС, а также пытается удержать власть перед потенциальным вотумом доверия, который могут провести члены ее партии в парламенте.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,4% до 66,52 доллара. Таким образом, с начала месяца цены на эту нефть упали более чем на 17%. Цены на золото опустились на 0,2% до 1223,20 доллара за тройскую унцию.

Тем временем цены на биткоин, согласно данным CoinDesk, упали на 16% до 4414,05 доллара, достигнув минимума с октября 2017 года.