МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 8,79 млн барр -1,545 млн барр
1:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

 

 

 

 
16:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,1%

 

 
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) 0,1% 0,4%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) 0,7% -2,2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 215 тыс
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь) -0,1% 0,1%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь) 5,15 млн 5,2 млн
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (октябрь) -3,4% 1%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 88,7 89,1
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 98,3 98,3
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 10,27 млн барр 2,941 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,167 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
16:30 мск (13:30 лнд) RUB ФосАгро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018

 

 

 

 