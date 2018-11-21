МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|8,79 млн барр
|-1,545 млн барр
|1:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
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|16:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,1%
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|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|0,7%
|-2,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|215 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
|5,15 млн
|5,2 млн
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (октябрь)
|-3,4%
|1%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|88,7
|89,1
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|98,3
|98,3
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|10,27 млн барр
|2,941 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,167 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|16:30 мск (13:30 лнд)
|RUB
|ФосАгро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018
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