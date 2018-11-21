МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские биржи растут в среду при поддержке со стороны внутренних корпоративных новостей, отыгрывая существенное снижение днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,7% — до 6996,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 4956,89 пункта, немецкий DAX — на 0,98%, до 11176,06 пункта.

Европейские инвесторы в среду покупают акции компаний, ощутимо подешевевшие во вторник. Так, основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением до 1,6% на фоне ослабления банковского и технологического секторов, вызванное волатильностью фондовых рынков и внутренними новостями.

При этом аналитики настроены скептично относительно перспектив фондового рынка к концу года. "На данном этапе характерное для конца года ралли маловероятно, учитывая сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, политические проблемы в Европе (Brexit и бюджетный вопрос в Италии), а также тот факт, что рост мирового ВВП замедляется", — сказал агентству Блумберг стратег в JPMorgan Asset Management Винсент Джувинс (Vincent Juvyns).

Также участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, крупнейший производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG сообщил, что его чистая прибыль за завершившийся 30 сентября 2017-2018 финансовый год составила 60 миллионов евро против убытка в 591 миллион евро за предыдущий фингод. Акции компании растут в цене на 2,7%.