Американские фондовые индексы ушли в глубокий минус с самого открытия, после чего торговля проходила в относительно узком диапазоне. В результате основные индикаторы потеряли 1,7–2,2% и опустились в область отрицательных значений от начала года. S&P500 снизился на 1,82%. Обеспокоенность по поводу перспектив мировой экономики оказала влияние на циклические сектора рынка, в первую очередь на промышленный и финансовый, а также на производителей дискреционных товаров. Резкое падение нефтяных цен ударило по акциям компаний энергетического сектора.

Доллар при этом укрепился по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним снизился до $1,1369.

Большинство мировых фондовых площадок сегодня восстанавливается после вчерашнего обвала. Однако японский индекс Nikkei теряет около 0,3%, притом что гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 набирают больше 0,2%. Европейские площадки открылись ростом свыше 0,5%.

Доходность казначейских облигаций США повысилась до 3,08%. Нефтяные котировки также отскакивают вверх после вчерашнего падения почти на 7%. Все это указывает на возможное восстановление аппетита к риску на сегодняшних торгах, в преддверии празднования Дня Благодарения в четверг. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 вырастет на 0,3%, до 2650 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по объему заказов на товары длительного пользования за октябрь. Консенсус предполагает снижение общего показателя на 2,2%. Мы считаем, что это снижение может оказаться менее глубоким, как и за два предыдущих месяца, но роста показателя также не ждем. В любом случае динамика заказов больше расскажет о перспективах роста инвестиций — второго по важности компонента ВВП США.

Технически S&P500 остается ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних, что говорит об ограниченных шансах на быстрое возвращение к «бычьему» тренду. Похоже, что рынок формирует боковой канал с границами 2640 и 2805 пунктов, где будет торговаться в ближайшее время.