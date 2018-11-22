МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День благодарения — выходной на биржах /NYSE, Нью-Йоркская фондовая биржа/

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 1% 1% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0% 0,2% (факт)
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,644%

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
17:45 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
23:55 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.11) 461,5 млрд долл (на 09.11)

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (стратегия развития компании до 2030)

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — СД (бизнес-план компании на 2019)

 

 

 

 