МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День благодарения — выходной на биржах /NYSE, Нью-Йоркская фондовая биржа/
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|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|1%
|1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|0,2% (факт)
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,644%
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|17:45
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
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|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|23:55
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.11)
|461,5 млрд долл (на 09.11)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (стратегия развития компании до 2030)
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|RUB
|РуссНефть — СД (бизнес-план компании на 2019)
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