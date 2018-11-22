МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские биржи снижаются в четверг на фоне сохранения волатильности на рынках из-за неопределенности вокруг Brexit и бюджетных проблем в Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,05% — до 6974,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,95%, до 4927,93 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 11131,7 пункта.

В четверг европейские инвесторы снова распродают акции компаний, подорожавшие днем ранее на фоне коррекции. Трейдеры предпочитают осторожность на фоне сохраняющейся неопределенности по ряду внутренних политических вопросов.

В частности, в среду еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Италия не выполняет критерии ЕС по долгу, поэтому Еврокомиссия считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры Excessive Deficit Procedure (EDP — процедура, касающаяся выявления и ликвидации в странах ЕС бюджетного дефицита, превышающего установленную норму в 3%). Московиси подчеркнул, что пока это не означает старт этой процедуры. В то же время премьер-министр страны Джузеппе Конте выразил надежду на конструктивный обмен мнениями с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по поводу госбюджета.

Кроме того, рынки находятся в ожидании новостей относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, на котором планировалось одобрить соглашение о Brexit и политическую декларацию о взаимоотношениях ЕС и Великобритании после выхода страны из состава союза.

Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать опасения, связанные с перспективами мировой экономики. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду понизила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем году и до 1,8% — в 2019 году.