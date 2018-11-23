МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Одна из самых крупных традиционных распродаж в году — "Черная пятница" — стартует в России 23 ноября.

Традиция устраивать грандиозное массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, впервые появилась в Америке. "Черная пятница" настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул.

В Америке "черная пятница" следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 23 ноября, в России она стартует в тот же день. Однако ряд ритейлеров в маркетинговых целях запустили распродажи раньше обычного и даже устроили "черный ноябрь".

В России "Черная пятница" традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".

СПОНТАННЫЕ ПОКУПКИ

В "Черную пятницу — 2018" россияне смогут купить с большими скидками одежду, обувь, украшения, электронику, образовательные и страховые услуги, авиабилеты и даже квартиры. На интернет-площадках в акции примут участие более 350 магазинов. В их числе "М.Видео-Эльдорадо", X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), eBay, Ozon.ru, LinguaLeo, Aviasales и другие.

"Важным трендом является приобщение к "черной пятнице" все большего числа компаний из офлайн-розницы и услуг – таким образом российская распродажа приближается к общемировому, изначально американскому формату", — отмечает президент АКИТ Артем Соколов.

Список наиболее популярных товаров, приобретаемых в "черную пятницу", из года в год мало меняется – это электроника, бытовая техника, смартфоны и гаджеты, женская одежда и аксессуары, спортивные товары, товары для детей и категория "все для дома", рассказал он.

Скидки настолько завораживают россиян, что во время акции они "совершают спонтанные покупки в два раза чаще, а позже продают товары на сайтах объявлений", показал опрос сервиса "Юла" и Research.Mail.Ru, в котором приняло участие 3,2 тысячи человек.

РОССИЯНЕ ПОТРАТЯТ БОЛЬШЕ

Как и в прошлом году, организаторы "Черной пятницы" ожидают увеличения числа участников и сумм потраченных покупателями средств.

"Если еще три-пять лет назад об акции знали преимущественно жители крупных городов, то сейчас мы видим, что почти 70% посетителей онлайн-распродажи "Настоящая черная пятница" – это жители регионов", — уточнил Соколов.

По прогнозам сервиса "Билайн" Бизнес", общие расходы россиян во время этой акции могут достигнуть 52 миллиардов рублей – это в 1,6 раз больше, чем годом ранее.

В этом году в "Черную пятницу" спрос на технику и электронику вырастет в 1,5 раза по сравнению с обычными днями осени, предсказывает директор по стратегическому маркетингу группы "М.Видео-Эльдорадо" Александр Ерофеев.

В свою очередь, директор по маркетингу торговой сети "Перекресток" Дмитрий Медведев сообщил РИА Новости, что прошлогодний опыт компании показал: акция позволяет повысить онлайн-продажи примерно в те же 1,5 раза. "В первые дни акции на perekrestok.ru мы видим прирост количества заказов и продаж более 30% по сравнению со средними показателями предыдущей недели", — добавил Медведев.

НЕ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТИ

Ажиотажный спрос потребителей развязывает руки мошенникам, поэтому из года в год во время и после распродаж социальные сети бурно обсуждают "фейковые" скидки и случаи мошенничества. И из года в год организаторы "Черной пятницы" прикладывают усилия, чтобы минимизировать число таких случаев.

"Наша команда по-прежнему будет проводить выборочную проверку предложений на предмет завышения цен и честности скидок как перед стартом распродажи, так и в период ее проведения", — рассказала коммерческий директор площадки-агрегатора "Блэк фрайдэй" Светлана Харабурова.

Аналогичный выборочный мониторинг будет проводить и проект "Настоящая черная пятница". Кроме того, в течение всей акции будет работать горячая линия одной из старейших общественных организаций рунета — РОЦИТ.

"Большинство крупных компаний уже поняли, что обмануть покупателя в интернете просто невозможно, поскольку изменение цен можно отследить как на сайтах товарных агрегаторов, так и в вэб-архиве", — поясняет Соколов тренд на снижение числа "искусственных скидок".