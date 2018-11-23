МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Нефть WTI в пятницу дешевеет более чем на 4,5%, а Brent – почти на 3%, впервые более чем за год пробив вниз уровень в 61 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.08 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,99% — до 60,74 доллара за баррель, впервые с 3 ноября 2017 года опустившись ниже отметки в 61 доллар за баррель. Нефть марки WTI дешевеет на 4,58% — до 52,13 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов она падала в цене более чем на 5%.

Основным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения перенасыщения рынка сырьем на фоне перспектив замедления роста мировой экономики. Эти опасения усилились после очередных данных о росте запасов в США. Минэнерго США в среду сообщило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

"Неожиданно резкий рост запасов в США способствовал сохранению тревожности на рынках. В обозримом будущем мы не ожидаем окончания нисходящего тренда. Для этого потребуется четкое заявление от ОПЕК о готовности значительно сократить нефтедобычу", — приводит агентство Market Watch комментарий аналитиков Commerzbank.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.