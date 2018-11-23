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МИНСК, 23 ноя /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом согласовал размещение в 2018-2020 годах на внешних рынках гособлигаций на сумму, эквивалентную двум миллиардам долларов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал указ №458 "О привлечении внешних государственных займов"… Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную двум миллиардам долларов", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщал, что Белоруссия планирует привлечь суммарно до двух миллиардов долларов за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет. При этом министр отмечал, что в будущем году Белоруссия не планирует размещать евробонды.

Ранее Белоруссия планировала, что до конца этого года — в начале следующего года страна может впервые выйти на китайский финансовый рынок. Потенциальный объем размещения гособлигаций на нем оценивался в сумме до 500 миллионов долларов. Кроме того, Минфин Белоруссии подписал соглашение с рядом российских банков с целью размещения в 2018-2019 годах на Мосбирже облигаций в нацвалюте РФ.