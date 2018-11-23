МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне удешевления евро к доллару, а также в рамках коррекции после снижения индексов в четверг, сдержали рост негативная статистика и опасения относительно мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,11%, до 6952,86 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,18%, до 4946,95 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,49%, до 11192,69 пункта.

Удорожание доллара на фоне ослабления рисковых настроений привело к его укреплению к евро. Удешевление национальной валюты позитивно влияет на акции европейских компаний-экспортеров, так как в этом случае их доходы в долларах увеличиваются. Рост индексов также объясняется коррекционной динамикой после того, как рынки потеряли в четверг в среднем 0,8-1,3%.

"Похоже, что рынок по-прежнему обеспокоен по поводу прогнозов роста, что проходит параллельно с политическими обсуждениями. Торговый конфликт США и Китая, переговоры по Brexit, в некоторой степени и Италия — все это вызывает опасения, что компании в дальнейшем могут отложить свои решения об инвестициях", — передает агентство Рейтер мнение портфельного менеджера по активам в Европе DWS Бритты Вайденбах (Britta Weidenbach).

В среду, 21 ноября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о снижении прогноза роста мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта — до 3,5%. Организация также ухудшила прогнозы роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем году и до 1,8% — в 2019 году.

Сдержала рост и негативная статистика по региону. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале 2018 года снизился на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. Это первое снижение с января-марта 2015 года. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны оказался слабее прогнозов — по предварительной оценке, индикатор в ноябре снизился до 52,4 пункта с 53,1 пункта в октябре, прогноз составлял 53 пункта.