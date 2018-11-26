МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:15 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
6:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 99,8 99,3
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 105,9 105,6
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 102,8 102,3
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 
12:30 GBP Валовой объем одобренных ипотечных займов 38,5 тыс

 

 
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

 

 

 

 
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны

 

 

 

 
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

 

 

 

 
21:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -47,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 381,2 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC -9,2 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 201,4 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -59,8 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -102,3 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -37 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Тинькофф-Банк — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Тинькофф-Банк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
17:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) (октябрь) 1,1% 1,5%

 

 

 RUB НЛМК — закрытие реестра для ВОСА (21.12.2018, див-ды 9м2018) 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Татнефть — закрытие реестра для ВОСА (21.12.2018, див-ды 9м2018) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2019) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, перевыборы СД)

 

 

 

 