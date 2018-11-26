МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:15
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|6:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
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|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|99,8
|99,3
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|105,9
|105,6
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|102,8
|102,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
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|12:30
|GBP
|Валовой объем одобренных ипотечных займов
|38,5 тыс
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|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
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|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны
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|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
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|21:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-47,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|381,2 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|-9,2 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|201,4 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-59,8 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-102,3 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-37 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Тинькофф-Банк — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Тинькофф-Банк — телеконференция менеджмента
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|17:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (октябрь)
|1,1%
|1,5%
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|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для ВОСА (21.12.2018, див-ды 9м2018)
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для ВОСА (21.12.2018, див-ды 9м2018)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2019) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, перевыборы СД)
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