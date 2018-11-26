МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские биржи уверенно растут в понедельник на фоне новостей по перспективам Brexit и проекту итальянского бюджета на 2019 год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,12% — до 7029,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 5012,51 пункта, немецкий DAX — на 1,19%, до 11327,35 пункта. Итальянский индекс FTSE mib поднимался на 2,96%, до 19269,58 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли новости о том, что саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании в воскресенье проект договора об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной. Переговоры о "разводе" длились не один месяц, лишь в ноябре были согласованы проекты двух документов, которые должны лечь в основу отделения Британии от ЕС и, в случае их окончательной ратификации, предотвратить "жесткий" Brexit без соглашения.

Дополнительным позитивным фактором для европейских рынков служат сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Италии о том, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.

В то же время инвесторы обратили внимание на внутреннюю макроэкономическую статистику из Германии. Так, исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в ноябре снизился до 102 пунктов с пересмотренного показателя октября в 102,9 пункта. Аналитики ожидали уменьшения индекса только до 102,3 пункта.