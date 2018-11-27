МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем ведет себя уверенно, отыгрывая часть потерь начала недели, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск вторника снижался на 40 копеек — до 66,7 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 75,49 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,89% — до 60,02 доллара за баррель.

РУБЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Рубль с начала торгов чувствует себя уверенно и прибавляет к текущему моменту к доллару и евро порядка 0,6%. Отечественная валюта отыгрывает просадку начала недели, когда на фоне ухудшения настроений инвесторы распродавали рублевые активы, отмечают эксперты.

"Эскалация напряженности в Керченском проливе быстро отматывается назад… В мире полно более значительных проблем – бюджетный кризис в Италии, грядущий саммит ОПЕК, неотвратимость введения администрацией Белого дома в лице Дональда Трампа новых, повышенных до 25%, пошлин против китайского импорта и т.п. Как следствие, я полагаю, что если в этой истории не появится каких-то новых метастазов, то к завтрашнему дню рынки про неё благополучно забудут", — комментирует эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский.

"В рамках заседания Совета Безопасности ООН представители западных стран призвали обе стороны конфликта к его деэскалации. За введение санкций в отношении России вчера высказывались только представители украинских властей, в то время как западные лидеры не поддержали данную риторику. Таким образом, пока инцидент не получает явных экономических последствий, что может стать поводом для снижения давления на рубль на сегодняшних торгах", — в свою очередь отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

ПРОГНОЗЫ

Рубль на время отступил от своей драконовской черты – отметки 67 за доллар, отмечает Рожанковский из компании "Международный финансовый центр". Впрочем, структурно отечественная валюта остается слабой, и возвращение к вышеуказанному уровню – вопрос непродолжительного времени, считает он.

В целом направленность доллара к рублю вверх остаётся, также отмечает ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Марк Гойхман. На вторник, 27 ноября, наиболее вероятно более плавное движение котировок в диапазоне 66,4-67,5 рубля за доллар и 75,4–76,7 рубля за евро, прогнозирует он.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова полагает, что в течение дня укрепление рубля может продолжиться, если только этому не помешает негатив, например, с нефтяного рынка. По паре доллар-рубль сегодня ожидаем торговый коридор в 66-67 рубля, а по паре евро-рубль аналитик снова ждет 75-76 рубля.

Евдокимова и Давыдов из Нордеа Банка отмечают, что чистая спекулятивная позиция по рублю, по данным Чикагской биржи, по итогам недели осталась практически неизменной. В условиях вновь возросших для России геополитических рисков инвесторы вряд ли в ближайшее время будут проявлять заметный аппетит к российским активам, полагают аналитики.

"Вице-председатель ФРС США Ричард Кларида сегодня представит доклад о монетарной политике в рамках конференции Экономического клуба Нью-Йорка. Завтра на этом же мероприятии выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы не исключают смягчения риторики со стороны представителей регулятора с учетом признаков замедления роста мировой экономики. Рынки уже закладывают в цены более умеренную, чем ранее, ожидаемую траекторию повышения процентных ставок в 2019 году", — отмечают аналитики "ВТБ Капитала".