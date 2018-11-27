МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Американская фондовая биржа Nasdaq по-прежнему планирует запустить фьючерсы на самую популярную криптовалюту биткоин после урегулирования вопроса с биржевым регулятором США, сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Nasdaq работает над тем, чтобы урегулировать вопрос с регулятором — Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) — перед тем, как запустить контракты (на биткоин — ред.)", — сообщило агентство.

По словам одного из источников, запуск новых фьючерсов может состояться в первом квартале 2019 года.

О запуске торгов контрактами на биткоин на бирже Nasdaq СМИ впервые сообщили осенью 2017 года. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники тогда писало, что запуск планируется в первом полугодии 2018 года. По словам главного операционного директора Nasdaq Адена Фридмана (Adena Friedman), биржа тогда только изучала этот актив.

По словам источника агентства, стоимость фьючерсов на биткоин на Nasdaq будет рассчитана по его стоимости на многочисленных биржах через агрегатор VanEck Associates. Фьючерсы на криптовалюту на бирже CME рассчитываются по стоимости валюты на четырех крупнейших биржах, на бирже Cboe — по одной торговой площадке, уточняет Блумберг. Кроме того, VanEck отдельно пытается получить одобрение CFTC на запуск биткоин-ETF (криптовалютный биржевой инвестиционный фонд).

Nasdaq — американская электронная биржа, основана в 1971 году. Площадка специализируется на акциях высокотехнологичных компаний и работает более чем в 50 странах. На бирже размещены бумаги примерно 3900 компаний.